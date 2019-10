Prohens: "No permitiremos que el PSOE nos arrebate el descuento que conseguimos del 75%"

Publicado 21/10/2019 12:14:26 CET

PALMA DE MALLORCA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata del Partido Popular al Congreso por Baleares, Marga Prohens, ha asegurado que "no permitiremos que el PSOE nos arrebate el descuento que conseguimos del 75%" en un encuentro con jóvenes que viven o trabajan en Madrid.

Según ha informado el Partido Popular en un comunicado, Prohens también se ha referido a la elecciones del diez de noviembre, asegurando que "la alternativa es el PP. Lo que hace falta en España es un gobierno que lidere y no esté enclaustrado en Moncloa; un gobierno previsor y no uno sobrepasado, que sepa tomar decisiones, y que no busque excusas o le tiemblen las piernas por tener que tomarlas".

Los jóvenes de Baleares que se encontraron este domingo con la vicepresidenta autonómica del PP en un conocido bar de la capital, manifestaron que sus inquietudes se centraban en el mercado laboral y las pensiones. Todo en el contexto de una posible futura crisis económica.

EL MERCADO LABORAL Y LAS PENSIONES

Respecto al apartado laboral y de las pensiones, Prohens ha explicado que las pensiones son una "prioridad" para la formación. Además, ha recordado que "el PP encontró las pensiones quebradas o congeladas, con el voto de Sánchez, y una crisis que destruía 1500 empleos diarios".

Ante esto, ha puesto en valor que "con el PP se creaban cada día 2500 empleos, revalorizamos las pensiones 16% de media, dejamos aprobada la subida 1,6% las medias, 3% mínimas y 7% viudedad".

POSIBLE CRISIS ECONÓMICA

Prohens también ha hablado sobre una posible crisis económica. La candidata al Congreso de los 'populares' por Baleares ha dicho que "en Baleares el ritmo económico se consigue, en buena parte, apostando por un modelo turístico de calidad que pasa por incentivar no por prohibir y derogar".

Asimismo, ha hecho especial hincapié en que desde el partido apuestan por "mecanismos que fomenten la contratación indefinida y la flexibilidad de nuestro mercado de trabajo".

Finalmente, Prohens ha defendido la igualdad de oportunidades, de hecho ha dicho que tanto ella como el resto del partido trabajan "en todos los ámbitos para erradicar cualquier tipo de discriminación".