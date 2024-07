Prohens no renuncia a la derogación de la ley de memoria, aunque advierte: "Veremos cómo acaba"

El plan piloto de elección de lengua se mantiene porque ya está aprobado



PALMA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha adelantado este viernes que el Ejecutivo autonómico no renuncia a la derogación de la ley de memoria histórica, aunque ha advertido de la posibilidad de que en el avance de la tramitación y con la retirada del apoyo parlamentario de Vox se introduzcan más cambios.

"Veremos cómo acaba", ha afirmado Prohens en la comparecencia, que se produce horas después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, anunciara que su partido retirará el apoyo al Govern, dando por roto el acuerdo que propició la investidura de Prohens en julio del año pasado.

Prohens ha diferenciado las medidas impulsadas fruto del acuerdo con Vox, como el plan piloto de elección de lengua, que ya están aprobadas y que siguen su curso, de las que están en tramitación, como la derogación de la ley de memoria, que sigue su tramitación en la Cámara autonómica.

Sobre este asunto, la presidenta ha asegurado que el escenario no ha cambiado respecto a las semanas anteriores, ya que se aprobó la toma en consideración de la propuesta de derogación y que por tanto su tramitación sigue el curso normal.

"Hay medidas que están en tramitación y habrá que ver cómo avanza esta tramitación porque tendremos que negociar", ha señalado.

Prohens ha insistido en que tras la retirada del apoyo de Vox ya no tiene ningún compromiso con las medidas incluidas en el documento de 110 medidas y que estaban pendientes. "Estas medidas ya no me comprometen", ha insistido.

NUEVA ARITMÉTICA PARLAMENTARIA

Respecto a la situación en la que ahora queda el PP, con 25 diputados, y con el Govern en minoría, Prohens ha afirmado que los ofrecimientos que ahora está haciendo la oposición "los podría haber hecho hace un año", recordando que se hizo un cordón sanitario no solo a Vox sino también al PP "pare dejarle solo".

En este escenario, para la presidenta son los diputados de Vox los que tendrían que ponerse en contacto con ella para abordar el nuevo escenario y ha evitado referirse, en concreto, a los diputados Idoia Ribas, Sergio Rodríguez y Agustí Buades, críticos con la dirección nacional con un expediente de expulsión que no se ha cerrado.

Cabe recordar que el PP tiene 25 diputados y que con Llorenç Córdoba, el ex de Vox Xisco Cardona y estos tres diputados suma una mayoría de 30 escaños.

Para Prohens Vox "es el que tiene que contestar qué medidas apoyará y es Santiago Abascal quien tiene que explicar si el anuncio de ayer lleva implícito votar con PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Podemos".