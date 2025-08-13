Prohens, ante la oleada de pateras de los últimos días: "¿Dónde está el Gobierno de Pedro Sánchez?"

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha preguntado, ante la última oleada de pateras llegadas a las costas de Baleares, "dónde está el Gobierno de Pedro Sánchez".

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico ha insistido en que el Gobierno central no puede "seguir mirando hacia otro lado" cuando han llegado más de 540 migrantes desde el lunes y más de 4.000 en lo que va de año.

"Tiene las competencias, los medios y la responsabilidad de parar la ruta de inmigración irregular hacia nuestras Islas. No puede dejar abandonadas, una vez más, a Baleares", ha añadido.

Prohens ha reclamado que se combata a las mafias, que se doten de recursos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se incrementen los medios de control de las fronteras marítimas, que se actúe en los países de origen, que se pida ayuda a Argelia para luchar contra las mafias y que se pida ayuda también a la Unión Europea.