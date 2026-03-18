Prohens participará este jueves en el XXVI Pleno del Consejo de las Comunidades Baleares en el Exterior

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este jueves en la clausura del XXVI Pleno del Consejo de las Comunidades Baleares en el Exterior, en el Hotel Bahía Príncipe Luxury Esmeralda de Punta Cana.

Continuando con el viaje oficial a la República Dominicana y Puerto Rico, Prohens participará a las 15.40 horas (20.40 horas en España) en la clausura del XXVI Pleno del Consejo de las Comunidades Baleares en el Exterior.

Por su parte, la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, inaugurará el pleno a las 12.30 horas (17.30 horas en España).

Igualmente, la presidenta del Govern mantendrá un encuentro con la Casa Balear en Punta Cana, a las 17.00 horas (22.00 horas), y, una hora más tarde, recibirá a empresarios de Baleares con presencia en Punta Cana.