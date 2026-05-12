Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marha Prohens, participará este miércoles en una jornada sobre industria y en una ofrenda florar a la Virgen de Lluc.

El primer evento de la jornada será la jornada 'Hablemos de industria', que tendrá lugar a las 10.00 horas en el Centro BIT de Inca.

El acto está organizado por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía y contará con la participación de su responsable, Alejandro Sáenz de San Pedro.

A las 11.00 horas se desplazará hasta el santuario de Lluc, donde tomará parte de la ofrenda florar a la Virgen de Lluc organizada por la Federación de Asociaciones de Personas Mayores de la Part Forana de Mallorca.

Asistirán también el presidente de la Federación, Joan Bibiloni; el alcalde de Escorca, Antoni Solivellas; el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, y el prior del Santuario de Lluc, Marià Gastalver, entre otras autoridades.

En el acto, la presidenta pronunciará unas palabras y hará una ofrenda a la Virgen de Lluc junto con los presidentes de las asociaciones de personas mayores de la part forana.

A continuación, tendrá lugar la celebración de la eucaristía, oficiada por el obispo de Mallorca, que finalizará con una ofrenda floral a la Virgen.