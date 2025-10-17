Prohens participará este sábado en la XXIX Jornada de Empresarios y Directivos del Centre Universitari Ariany

PALMA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este sábado en la XXIX Jornada de Empresarios y Directivos, organizada por el Centro Universitario Ariany en el Colegio Aixa-Llaüt, en el ParcBit.

La cita, que tendrá lugar entre las 09.30 y las 14.15 horas, comenzará con la intervención de la líder del Ejecutivo y contará también con la presencia del vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y del el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.

A su llegada, Prohens será recibida por el coordinador de las jornadas, Francisco Bouthelier, y el director de Aixa-Llaüt en Mallorca, Carlos Beltrán.

Tras la intervención, intervendrá el profesor del Departamento de Sistemas la Información de la Universidad de Guadalajara y miembro asociado del Instituto de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial (Datai) de la Universidad de Navarra, Marco Tulio, con la conferencia 'IA para empresarios y directivos: cómo entenderla, usarla y gobernarla bien'.

La jornada contará también con la charla 'Toma de decisiones en entornos turbulentos y complejos', a cargo del profesor ordinario del departamento de Análisis de decisiones del IESE, Miguel Ángle Ariño, y con 'La vitalidad intelectual del empresario y del directivo', del profesor emérito de Filosofía de la Universidad de Navarrla, Jaime Nubiola.