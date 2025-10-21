Prohens, sobre la petición de Vox de rebaja fiscal "masiva" en vivienda: "Siempre estoy dispuesta a bajar los impuestos"

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que "siempre" está "dispuesta" a bajar los impuestos en materia de vivienda y que, de hecho, ya lo ha hecho desde que entró en el Govern.

Así lo ha dicho Prohens este martes en la sesión de control al Govern en respuesta a la diputada de Vox Manuela Cañadas, quien ha reclamado medidas para paliar la crisis de la vivienda, en concreto, una bajada "masiva" de los impuestos.

La presidenta, de su lado, ha mencionado las rebajas impulsadas por el Ejecutivo en materia de vivienda que, ha destacado, han permitido un ahorro total de 45 millones de euros a menores de 30 años.

"Siempre estaré dispuesta a bajar los impuestos a los ciudadanos y a escuchar propuestas serias y realistas", ha dicho, matizando que las políticas de vivienda del Govern buscan dar prioridad a los redientes en el acceso a la vivienda.