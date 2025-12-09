Prohens pide al Gobierno central que retire la propuesta de Estatuto Marco y negocie uno desde cero

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado este martes al Gobierno central que retire la actual propuesta de Estatuto Marco y se siente a negociar desde cero un nuevo texto con los profesionales sanitarios.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo se ha pronunciado de este modo el primero de los cuatro días de médicos en toda España.

"Cuando las comunidades nos estamos preparando para hacer frente a la ola de gripe, la incapacidad de la ministra de Sanidad y de los que dicen defender la sanidad pública ha llevado al mayor conflicto sanitario en años que pagarán los ciudadanos de toda España", ha concluido.