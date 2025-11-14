Prohens pide a Illa que apoye el despliegue de Frontex en Baleares: "Los migrantes se van a Catalunya"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, reunidos en el Consolat de Mar. - EUROPA PRES - ISAAC BUJ

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que apoye el despliegue de Frontex en Baleares alegando que buena parte de los migrantes que llegan a las costas del archipiélago siguen su ruta hasta Catalunya.

Es una de las cuestiones, según ha explicado la propia presidenta en una rueda de prensa posterior, que le ha trasladado durante la reunión que han mantenido este viernes en el Consolat de Mar.

Prohens le ha trasladado al 'president' su preocupación ante el incremento de la llegada de personas migrantes a las costas baleares, más de 6.600 en lo que va de año y unas 300 solo esta semana.

"Baleares se está convirtiendo en la principal puerta de entrada de inmigración irregular en Europa", ha advertido.

Ha sido en ese contexto en el que le ha pedido que apoye la petición de su Ejecutivo para que el Gobierno solicite a la Comisión Europea (CE) el despliegue permanente de los efectivos de Frontex en la ruta migratoria entre Argelia y las Islas.

"Es un tema que no afecta solo a Baleares. Le he compartido que una gran parte de los migrantes irregulares que llegan a nuestras costas se van a Catalunya sin que tengamos información de quiénes son, de dónde vienen o por qué vienen", ha expuesto.