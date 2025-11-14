Illa y Prohens abordan en Palma la oficialidad del catalán en la UE y la financiación autonómica

(I-D) La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y el presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, durante una reunión, en el Consolat de Mar - Isaac Buj - Europa Press

BARCELONA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la del Govern balear, Marga Prohens, han abordado la oficialidad del catalán y la financiación autonómica en la reunión que han mantenido en Palma aprovechando la visita del dirigente catalán a la isla.

Según han explicado fuentes del Govern catalán a Europa Press, en el encuentro Illa ha defendido reforzar la acción exterior conjunta para conseguir que las lenguas cooficiales, también el euskera y el gallego, se conviertan en oficiales en las instituciones europeas.

Asimismo, ambos han coincidido en la necesidad de mejorar la financiación autonómica e Illa ha remarcado que la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) es una "decisión necesaria y solidaria para que todas las CC.AA. puedan llevar a cabo políticas sociales para toda la ciudadanía".

Las mismas fuentes indican que Illa y Prohens también han abordado los retos del acceso a la vivienda, donde el presidente catalán ha sostenido que es un tema importante para garantizar la cohesión social y que, por ello, es importante cumplir la Ley de Vivienda.

También ha reivindicado que Catalunya es un ejemplo que "demuestra que la declaración de zonas tensionadas es una herramienta fundamental" para contener los precios y contribuir a superar las dificultades que tiene la población para acceder a un hogar.

INMIGRACIÓN Y COLABORACIÓN

Por otro lado, en materia de inmigración, otro de los temas tratados en el encuentro, Illa ha defendido que acoger e integrar a las personas migrantes "no pone en peligro la identidad, sino que la refuerza".

Finalmente, además de la colaboración en lo que se refiere a la lengua catalana, el presidente catalán ha propuesto a Prohens reforzar la colaboración a través de la Euroregión Pirineos Mediterránea para defender los intereses comunes, como la pesca.