Prohens pide "mucha precaución" en las próximas horas tras el avance de los avisos de la Aemet por lluvias y tormentas

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una rueda de prensa en el Consolat de Mar. Archivo. - CAIB - Archivo

PALMA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido "mucha precaución" en las próximas horas, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya avanzado sus avisos por lluvias y tormentas previstos para este lunes en Baleares.

En un mensaje en la red social 'X', la presidenta ha instado a la población que tenga "mucha precaución" en las próximas horas.

Prohens ha hecho este llamamiento tras que la Aemet haya avanzado a las 14.00 horas el aviso naranja en Ibiza y Formentera, previsto inicialmente para las 20.00 horas, y en Mallorca se active el aviso amarillo por lluvias y tormentas, también a partir de esa hora.

Con todo, la dirigente autonómica ha pedido "seguir los avisos y las recomendaciones a través de los canales oficiales" y ha recordado que, en caso de emergencia, se debe llamar al 112.