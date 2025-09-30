Prohens pide a la población seguir las recomendaciones ante la situación de riesgo en Ibiza

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, ofrece declaraciones tras la reunión con los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

IBIZA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha pedido a la población de Ibiza que siga las recomendaciones e información de fuentes oficiales y, ante cualquier incidencia, contacte con el 112.

En un mensaje en sus redes sociales, Prohens ha señalado que Emergencias, por primera vez, ha enviado el aviso de alerta en las Pitiusas ante la situación de riesgo.

También ha recordado que quedan suspendidas las clases de la tarde en los centros educativos de las Pitiusas y que se pide a las familias que no se desplacen a los colegios puesto que los niños están custodiados y seguros con los profesores.