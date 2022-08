Prohens (PP) sostiene que su partido "no tiene nada que envidiar a otras autonomías"

PALMA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha defendido que su partido "no tiene nada que envidiar a otras autonomías" y ha manifestado que no es "como el de Armengol, que mira de reojo lo que pasa en otras comunidades autónomas".

"Esto no es Madrid, no es Andalucía, es Baleares", ha insistido la presidenta del PP insular, que ha afirmado que su formación es "un partido aferrado a la tierra, muy cómodo dentro de un proyecto español que no tiene nada que envidiar".

"Quiero traer lo mejor de Andalucía y Madrid, como la agilización administrativa, la reforma fiscal, el dinamismo económico y el procedimiento de aceleración de los proyectos de inversión", ha ejemplificado Prohens en IB3, donde ha criticado también los "casos de enchufismo y nepotismo" del actual Govern.

Por último, en un mensaje de Twitter, la presidenta del PP balear ha censurado la "dejadez de funciones" del conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, Iago Negueruela, y ha recordado que han llevado al Congreso la mejora de condiciones del Imserso.

"Seguimos defendiendo los intereses de Baleares y de todos; ante los nervios, la improvisación y la falta de ideas propias, trabajo y responsabilidad", ha escrito Prohens en su publicación.