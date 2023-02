Prohens se pregunta "qué más da" cuándo declare Vicent Marí "si el PSOE no tiene un interés electoral"

PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, se ha preguntado este viernes "qué más da" cuándo sea finalmente la declaración del presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias por una querella de la Fiscalía Anticorrupción que deriva de una denuncia del PSIB sobre la campaña 'La Vida Islados', "si, de verdad, los socialistas no tienen ningún interés electoral" en la misma.

Prohens ha respondido de este modo a preguntas de los periodistas, tras conocerse que la defensa del presidente insular ha solicitado, en un nuevo escrito, suspender la declaración del próximo mes de marzo y pasarla, expresamente, al mes de junio.

Hay que recordar que el presidente del Consell de Ibiza estaba inicialmente citado para febrero, pero esa convocatoria se aplazó al 6 de marzo a petición de la defensa de la interventora del Consell que acusa a Marí de coacciones, puesto que se acababa de personar en el proceso.

Con todo, después fue la defensa del presidente insular quien, en un nuevo escrito, solicitó suspender la declaración del próximo mes de marzo y pasarla, expresamente, al mes de junio.

Al respecto, y tras que el portavoz del Govern, Iago Negueruela, pidiera este jueves "explicaciones urgentes" al líder del PP, Alberto Feijóo, y a la presidenta del partido en Baleares, Marga Prohens ha defendido que "esta es la tercera vez que da explicaciones".

"Está visto que en el Govern no me escuchan o bien que, en esta vorágine de histerismo en la que están metidos no me quieren escuchar porque está es la tercera vez que lo digo. Este mes de febrero se ha hecho un aplazamiento porque ha habido otra persona metida en la causa y así lo ha pedido su abogado", ha manifestado Prohens, quien ha añadido que "el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha expresado en todo momento su voluntad de declarar" y, ha reiterado su queja porque "la Oficina socialista Anticorrupción no le ha dado la oportunidad de declarar, como si ha hecho en otros casos".

Por este motivo, ha solicitado a los socialistas "tranquilidad" a pesar de que "las encuestas no pintan bien para el actual Govern en Ibiza". "Les pido que vayan a la isla, que dejen de preocuparse de los problemas de los políticos y empiecen a preocuparse más por los de los ciudadanos", ha señalado la 'popular', quien ha considerado lo que está sucediendo con esta cuestión "un insulto, no al PP, porque esta formación ya está acostumbrada a la campaña del barro de los socialistas, cuando las encuestas no suman, sino a los ciudadanos, especialmente a algunos como los enfermos de cáncer de Ibiza, que esta semana no han podido tener su visita con su médico porque había niebla en Palma y el vuelo del sanitario no pudo salir".

"El Govern tiene la atención primaria colapsada en toda Baleares y a los enfermos de cáncer de la isla Ibiza teniendo que ser atendidos por 10 médicos distintos en apenas un año. Le pido, por tanto, a la señor Armengol, empatía. Quedan 90 días para las próximas elecciones, así que gobiernen y pónganse en la piel de los enfermos, luego ya harán de oposición, porque tendrán cuatro años para ello", ha dicho así mismo, apuntando que "es del todo injusto que los ciudadanos de Ibiza, por estar gobernados por el PP, tengan una peor atención y calidad de vida que los ciudadanos de Mallorca".

Finalmente, Prohens ha vuelto a preguntarse "que más da" cuándo declare Vicent Marí "si el PSOE no tiene un interés electoral" en la misma. "Por qué la Oficina Anticorrupción no ha investigado la compra de mascarillas por parte de Armengol a un militante socialista", se ha cuestionado de igual manera, aunque ha evitado entrar más en la polémica para evitar caer en la "campaña del barro" en la que ha asegurado "no querer entrar para que no la encuentren".

"Mientras los socialistas siguen empeñados en esta campaña del barro yo seguiré haciendo propuestas, para que los enfermos de cáncer tengan la mejor atención sanitaria porque, insisto, es injusto que se les castigue de esta manera por parte del Govern más sectario de Baleares", ha sentenciado.