Prohens presentará este martes el plan de limpieza y mantenimiento de torrentes para reducir el riesgo de inundaciones

Archivo - Las lluvias provocan el desbordamiento del torrente de Porto Cristo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presentará este martes el plan de limpieza y mantenimiento de torrentes de Baleares con el que se buscará reducir el riesgo de inundaciones.

El plan, ha informado el Ejecutivo autonómico, se anunciará durante la visita de la presidenta al torrente de s'Avenc, en Campos, donde se están llevando actualmente trabajos de limpieza y conservación.

El plan, concretamente, será una planificación anual de limpieza y mantenimiento de torrentes que tendrá como objetivo preservar la funcionalidad de los cauces, reducir el riesgo de inundaciones y reforzar la seguridad de la población.

Prohens estará acompañada por el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat; y la alcaldesa de Campos, Francisca Porquer.