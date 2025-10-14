Archivo - Vista general de una sesión del Parlament. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

PP y PSIB han pactado este martes en el Parlament la modificación del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) así como la creación de un nuevo impuesto a los vehículos matriculados fuera de Baleares.

Según han confirmado a Europa Press fuentes de la negociación, ambas formaciones han llegado finalmente a un texto consensuado antes de la votación en la Cámara autonómica de las propuestas de resolución derivadas del Debate de Política General de la pasada semana.

'Populares' y socialistas han alcanzado el consenso 'in extremis' después de que ambas formaciones hubieran registrado propuestas similares en relación a estas cuestiones.