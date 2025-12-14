Prohens reafirma su compromiso con salud infantil en los 30 años de Asociación de Cardiopatías Congénitas de Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la celebración de los 30 años de la Asociación de Cardiopatías Congénitas de Baleares - CAIB

PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha reafirmado su compromiso, y el de todo el Ejecutivo autonómico, con la salud infantil, este domingo, durante la celebración de los 30 años de la Asociación de Cardiopatías Congénitas de Baleares (Accab).

Durante su discurso y, posteriormente, en un mensaje en la red social 'X', la presidenta Prohens ha trasladado su "enhorabuena" a la Asociación de Cardiopatías Congénitas de Baleares por estos primeros 30 años "de trabajo constante, de apoyo y de acompañamiento a tantas familias desde el primer momento de una vida".

La presidenta ha afirmado que "desde el Govern se es consciente que la prevención salva vidas". "Por este motivo", ha continuado, "Baleares se avanza al resto de comunidades con la implantación del Programa de Cribado Neonatal de Cardiopatías Congénitas Críticas, con el que se puede decir, con mucho orgullo, que las Islas son una de las comunidades pioneras en su implantación".

"Esta apuesta forma parte del compromiso firme del Govern con la salud infantil y la prevención: la protección ante el virus respiratorio sincitial, la ampliación del cribado neonatal de 7 a 40 enfermedades, los avances en los cribados prenatales y la detección temprana de la sordera infantil", ha subrayado Prohens.

De este modo, la presidenta se ha comprometido a "seguir trabajando, sin caer en la autocomplacencia, invirtiendo más recursos que nunca en la salud y la vida de las personas. Porque la salud, siempre, primero", ha subrayado.

"¡Enhorabuena pequeños campeones ¡Siempre nos tendréis a vuestro lado!", ha concluido sus palabras Prohens.