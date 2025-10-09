Prohens recibe en el Consolat de Mar al exjugador de baloncesto Alex Abrines para despedir "una carrera llena de éxitos"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe al exjugador de baloncesto Alex Abrines - CAIB

PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha ofrecido este jueves una recepción en el Consolat de Mar al exjugador de baloncesto Alex Abrines, que anunció su retirada como jugador profesional el pasado mes de julio.

"Decimos adiós a una carrera deportiva llena de éxitos", ha subrayado la líder del Ejecutivo tras la recepción en la red social X, en el que ha calificado a Abrines de "referente deportivo y referente de valores".

Abrines, ha continuado Prohens, forma parte de "esa generación dorada" de deportistas de Baleares que han dado "tantas alegrías" y han hecho sentir "tan orgullosos".

"Gracias por no olvidar nunca tu casa y por haber contribuido a hacer de las Islas Baleares una indudable tierra de campeones", ha concluido en su mensaje.