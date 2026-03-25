Prohens recibirá este jueves a ocho chefs con estrella Michelín

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este jueves a ocho chefs que han sido reconocidos con una estrella Michelín.

El encuentro, al que también asistirá el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, tendrá lugar a las 12.00 horas en el Consolat de Mar.

Está prevista la asistencia de los chefs Andreu Genestra, del restaurante Andreu Genestra; Miguel Navarro, de Es Fum; Macarena de Castro, de Maca de Castro; Álvaro Salazar, de Voro; Fernando P. Arellano, de Zaranda; Marc Fosh, de Marc Fosh; Adrián Quetglas, de Adrián Quetglas; y Óscar Molina, de La Gaia.

Poco antes, a las 10.30 horas, la presidenta autonómica recibirá en audiencia al nuevo comandante general de Baleares, Ricardo Esteban Cabrejos.

A esta reunión, en el Consolat de Mar, también asistirá la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Francesca Ramis.