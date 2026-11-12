Prohens recibirá este viernes a los directores de los centros de Emergencias de toda España

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, a su llegada para reunirse con los presidentes de los consells de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera para abordar la situación migratoria en Baleares, en el Consolat de Mar. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este viernes a los directores de los centros 112 de toda España.

El encuentro, que tendrá lugar a las 12.30 horas en la capilla del Consolat de Mar, discurrirá en el marco del XXXII Foro Técnico Nacional de Centros de Emergencias 112 que se celebra en Palma esta semana.

En el acto también está previsto que participe la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.