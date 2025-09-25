Prohens reconoce la contribución del turismo en Baleares y anima a "hacer hincapié en la transformación". - CAIB

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reconocido la contribución del turismo a la sociedad y la economía de Baleares y lo ha hecho haciendo un llamamiento a "hacer hincapié en la transformación".

Ha sido en Formentera, en la gala de entrega de los Premios del Turismo 2025 durante la IX Nit del Turisme, que ha tenido este jueves lugar en Formentera.

El acto ha contado con la presencia, además de la presidenta Prohens, del conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; del presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, así como otras autoridades de la comunidad.

Los galardones reconocen el esfuerzo y la dedicación de personas, empresas e instituciones, tanto públicas como privadas, en favor del turismo.

Durante su intervención, la líder del Ejecutivo autonómico ha destacado la aportación y contribución de "la principal industria económica", en referencia al turismo, y ha reconocido su aportación en cuanto a la generación de riqueza, de oportunidades, al progreso social, a la innovación, a la sostenibilidad y al bienestar de los ciudadanos del archipiélago.

Además, la presidenta ha realizado una valoración positiva sobre el alargamiento de la temporada, consiguiendo una mayor desestacionalización, con una contención del turismo en temporada alta y un mayor crecimiento en valor que en volumen.

También ha destacado la mejora de las condiciones laborales de más de 180.000 trabajadores del turismo en las Islas con la mayor subida salarial de la historia en un convenio de hostelería, con un 13,5% de incremento en tres años.

Prohens ha agradecido a los premiados su aportación a Baleares. "Nombres propios que son un orgullo para estas Islas, porque el turismo, el hecho de ser líderes, de haber sido pioneros y referentes y que se nos reconozca, es también motivo de orgullo", ha afirmado.

También ha hecho referencia al sector turístico por su compromiso con los grandes retos de esta tierra, "para que confíe en seguir contando con el sector turístico para continuar haciendo de estas Islas un destino líder y avanzar en la transformación de nuestro modelo hacia la sostenibilidad y el bienestar de la gente de aquí".

Por su parte, el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha reconocido que a menudo el turismo es visto "con recelo" por algunos ciudadanos, y precisamente por eso hay que escuchar su voz, implicarles y garantizar que esta actividad sea una oportunidad para todos. "El turismo es nuestra principal responsabilidad de quienes somos en nuestro pueblo, y también es el escaparate de la gente la calidad, con los derechos de las personas trabajadoras y con el respeto hacia las futuras generaciones", ha defendido.

El evento ha sido organizado por el Govern desde la Agencia de Estrategia Turística (Aetib), con la colaboración del Consell de Formentera.

GALARDONADOS

En la gala, se ha hecho una mención especial, a título póstumo, al fundador de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Julià, mientras que en innovación turística se ha premiado a neobookings y DTI Calvià.

Se ha reconocido con el galardón a la mejor iniciativa de responsabilidad social a la Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (Pimef) y Nubia Market.

El premio al mejor trabajador del sector turístico ha sido para Marien Ferrando Tarragá y Jaume Garriga Rosselló y el de la trayectoria profesional ha recaído en Joan Socías Socías y Jaume Marí Marí, José Costa Mayans y Joan Ferrer Torres, todos a título póstumo.

Formentera Jazz Festival, Teatro Pereyra y Cova d'en Xoroi han recibido el premio a la experiencia turística, mientras que Club Voleibol Ciutadella, Sebastián Crespín Rotger y Bernardo Quetglas Riego, el de embajador de Baleares.

El galardón talento joven ha reconocido a Pau Sintes Juanico y a la Escuela de Hotelería de Baleares.