Prohens reconoce el trabajo de las monjas jerónimas para "defender y mantener vivo" el Monasterio de Santa Isabel

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, visitan el Monasterio de Santa Isabel de Palma. - CAIB

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reconocido el trabajo de las Hermanas Jerónimas para "defender y mantener vivo" el Monasterio de Santa Isabel de Palma, que durante años ha sido objeto de una disputa judicial para determinar su propiedad.

Prohens y la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia han visitado este miércoles el convento, al que también se le conoce por Sant Jeroni.

"Un placer poder visitar el convento de Santa Isabel de las Hermanas Jerónimas, historia viva de nuestras islas y parte de nuestro patrimonio y nuestras raíces. Gracias por mantener vivo y por defender, generación tras generación, un legado de fe, dedicación y servicio, y por abrirnos las puertas de vuestra casa con tanta estima y generosidad", ha escrito en su cuenta de la red social X.

"Conocer, querer y preservar la historia es también una manera de saber quiénes somos, de mantener viva esta manera tan nuestra y única de ser y de asegurar que todo este legado llegue a las generaciones que vendrán", ha añadido.

El Monasterio de Santa Isabel fue durante años objeto de un proceso judicial en el que se vieron envueltos el Obispado de Mallorca y las monjas jerónimas, dado que ambos reclamaban su propiedad.

El caso lo resolvió recientemente el Tribunal Supremo (TS) al inadmitir el recurso de casación interpuesto por el Obispado contra la sentencia de la Audiencia Provincial que reconoce a las monjas jerónimas la propiedad del inmueble, ubicado en el centro histórico de la capital balear.

Tras la victoria judicial, la Federación de Monasterios de Monjas Jerónimas de Santa Paula abrió un proceso de análisis para determinar el futuro que se le dará al espacio, que priorizará, siempre que sea posible, la preservación de su carácter religioso.