Prohens reivindica en Foro Talento que "queda mucho por hacer" para alcanzar la "igualdad real" entre mujeres y hombres

PALMA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado que "se ha avanzado mucho" pero que "queda mucho por hacer" para alcanzar la "igualdad real" entre hombres y mujeres, una tarea que, según ha asegurado, el Govern "está dispuesto a hacer".

Así se ha expresado Prohens este viernes en el Foro Talento 2024, el Foro de las Mujeres Extraordinarias de Onda Cero Mallorca, que se ha celebrado en el hotel Valparaíso GPRO de Palma.

Durante su discurso de clausura, la líder del Ejecutivo balear ha calificado el evento de "importantísimo", remarcando la necesidad de tratar temas como la conciliación, la corresponsabilidad, la maternidad o el acoso, entre otros.

"Es importantísimo este espacio de diálogo en tiempos de política líquida, rápida, del tuit, de que parece que tenemos que ser capaces de posicionarnos en temas transcendentales en 140 caracteres", ha subrayado.

Para Prohens, es "imprescindible" el trabajo conjunto entre hombres y mujeres para alcanzar la "igualdad real y efectiva". "No podemos seguir hablando de igualdad y de corresponsabilidad de mujeres para mujeres", ha indicado, considerando que "esto no va de una lucha entre unos y otros, sino de trabajar todos juntos para romper estos techos de cristal que todavía existen".

Igualmente, se ha mostrado optimista en este sentido, argumentado que "se ha conseguido muchísimo" por la igualdad en los últimos años. En comparación con otros países, la presidenta ha destacado que España "es un buen país para nacer mujer". "Baleares es una buena tierra para ser mujer", ha añadido.

"Las mujeres no nacemos víctimas en una sociedad como es la española, pero es verdad que todavía queda para alcanzar esta igualdad real y efectiva", ha dicho.

En relación con la corresponsabiliad, Prohens ha insistido en que "se trata de un tema de hombres y mujeres" y que "todavía son las mujeres" las que reducen su jornada laboral para cuidar tanto a niños como a personas mayores. Por ello, ha hecho referencia a la ley de conciliación y corresponsabilidad que está elaborando en Govern. "Una ley con medidas de fomento, innovadoras, para ayudar a las empresas a caminar en este camino de la igualdad real y efectiva", ha asegurado.

Por último, la presidenta ha subrayado que muchas de las mujeres presentes en el foro "son de una generación que ha decidido que no quería renunciar". "No queríamos renunciar a nuestra carrera profesional, a nuestra maternidad, pero tampoco al ocio, a ser amigas, parejas, a tener tiempo para cuidarnos, para el deporte, que no queríamos renunciar a nada", ha dicho.

Así, ha destacado que esto "marca también una diferencia" con la generación de mujeres precedente que, según ha concluido Prohens, "lo tuvo mucho más complicado". "Gracias a ellas hoy estamos aquí", ha valorado.