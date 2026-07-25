Prohens reivindica las políticas para reconocer la triple insularidad en la Diada de Formentera

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto al presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas. - CAIB

PALMA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado las políticas para reconocer la triple insularidad en la Diada de Formentera, que se celebra este sábado con motivo del patrón de la isla, Sant Jaume.

"Un día para celebrar el orgullo de ser de esta pequeña gran isla, con una manera única de ser, de vivir y de entender el mundo. De preservar una identidad, una cultura y unas tradiciones que forman parte del mejor patrimonio de Baleares", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Prohens ha celebrado que Formentera cuente hoy "con más voz que nunca" gracias al trabajo de su Govern, que "escucha y acompaña" sus reivindicaciones y necesidades.

"Reconociendo la triple insularidad en las políticas, impulsando inversiones históricamente reivindicadas y sin mirar hacia otro lado ante los retos y las emergencias que afronta. Para que Formentera continúe avanzando, sin renunciar nunca a aquello que la hace única", ha subrayado.