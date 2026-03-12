Prohens reivindica los valores del deporte y subraya que la violencia no tiene cabida ni en los campos ni en las gradas

Prohens, en la presentación del congreso sobre violencia en el deporte. - CAIB

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado este jueves los valores del deporte, especialmente del fútbol base, para crecer y transmitir valores, y ha rechazado la violencia "en el deporte, en los campos o en las gradas".

La líder del Ejecutivo autonómico ha participado este jueves en la presentación del I Congreso de Violencia en el Deporte, que organiza la Federación de Fútbol de Baleares y que se celebrará el 9 de abril.

Prohens ha agradecido la organización de la cita sobre una problemática que, desgraciadamente, es una realidad. "No se puede mirar hacia otro lado. Ni federación, ni clubes, ni jugadores, ni árbitros, ni entrenadores ni tampoco, por supuestos, las instituciones", ha afirmado.

La presidenta ha recordado una actuación "ejemplar" tanto del Govern como de la federación a raíz de unos incidentes ocurridos en noviembre en un partido de categoría nacional