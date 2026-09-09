Prohens remarca que la limitación de coches en Menorca "será una realidad" esta legislatura y Més lo tacha de "teatro"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en el pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha asegurado que la regulación de la entrada de vehículos en Menorca "será una realidad esta legislatura" ante las críticas de Més per Menorca, que ha considerado "un teatro" la modificación de la ley Reserva de la Biosfera.

En la primera sesión de control al Govern de este curso político en el Parlament, Prohens ha defendido la necesidad de modificar dicha ley para permitir limitar la entrada de coches en la isla y que fue recomendada por los técnicos del Consell Insular.

"Que ustedes no hayan sido los protagonistas y los salvadores del pueblo de Menorca es lo que no puede entender y no puede justificar", ha dicho al diputado de Més per Menorca, Josep Castells.

Precisamente, el menorquinista ha acusado al Consell y al Govern de "engañar al pueblo de Menorca", argumentando que no es necesario modificar la ley Reserva de la Biosfera para limitar la entrada de vehículos. "Cada verano tienen una nueva excusa", ha reprochado.