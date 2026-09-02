Modificada la ley Reserva de la Biosfera para limitar la entrada de vehículos tras un acuerdo entre PP y PSOE - CONSELL DE MENORCA

MENORCA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell Insular de Menorca ha aprobado este miércoles la modificación de la ley de la Reserva de la Biosfera para incorporar el marco legal necesario para poder regular la entrada de vehículos en la isla.

La modificación ha salido adelante tras un acuerdo entre PSOE y PP en un pleno extraordinario que estaba previsto para el lunes pero que fue aplazado para continuar con las negociaciones entre ambos grupos.

Así, el acuerdo se ha aprobado con los votos a favor del PP y del PSOE, y los votos contrarios de Més per Menorca y la diputada no adscrita.

Con esta modificación, según ha señalado el Consell en una nota de prensa, la ley incorpora un nuevo capítulo específico dedicado a las limitaciones de acceso de vehículos de motor a la isla.

Este nuevo marco permitirá determinar la capacidad máxima de vehículos, limitar su entrada y permanencia durante determinados periodos, establecer un techo máximo y adoptar medidas para fomentar el transporte público y un modelo de movilidad más sostenible.

Uno de los aspectos más importantes de la modificación aprobada es que los vehículos cuya titularidad corresponda a personas físicas empadronadas en Menorca quedarán exentos del sistema de limitación de entrada y permanencia.

Igualmente, los no residentes propietarios de una vivienda en Menorca podrán tener un vehículo por vivienda y también quedarán exentos los vehículos de personas que acrediten la necesidad de desplazarse a la isla para su actividad profesional, y de personas con movilidad reducida.

Del mismo modo, la norma no afectará a vehículos oficiales y de servicio público; servicios de emergencias; el transporte público y escolar; los taxis; los vehículos de transporte de bienes y mercancías y de distribución comercial, así como la maquinaria y los vehículos de uso industrial, ganadero y agrícola.

La modificación establece que será el pleno del Consell Insular quien fijará, anual o bienalmente, el techo o número máximo de vehículos sujetos a limitación que podrán acceder a Menorca y permanecer en ella, así como los periodos durante los cuales será aplicable esta regulación.

Esta decisión, según la institución, deberá tomarse a partir de un estudio de capacidad de carga de los vehículos de motor y deberá estar adecuadamente justificada, especialmente en relación con la capacidad de carga ambiental y territorial de Menorca.

Así, la modificación de la ley crea el marco jurídico para que el Consell pueda fijar posteriormente estos límites en función de la situación y las necesidades de Menorca.

La regulación prevé también una acreditación o distintivo gráfico que permita identificar los vehículos autorizados y facilitar las tareas de control.

Por otro lado, la modificación dedica una regulación específica a los vehículos de alquiler sin conductor. El pleno podrá determinar el número de autorizaciones correspondientes a este sector y distribuirlas entre las diferentes empresas de acuerdo con los criterios establecidos por la ley y el posterior desarrollo reglamentario.

El sistema también permite establecer cuotas según la tipología y las características técnicas de los vehículos, dando preferencia a los vehículos eléctricos o no contaminantes y pudiendo tener en cuenta su antigüedad.

Para hacer efectivo el sistema, la modificación establece obligaciones para las empresas navieras e intermediarias, que deberán colaborar con el Consell en el control de los vehículos que acceden a Menorca.

Entre las medidas previstas se encuentra la comunicación periódica de las matrículas de los vehículos que embarquen y desembarquen en la isla, así como de los datos relativos a su entrada y salida.

La modificación también habilita legalmente la posibilidad de establecer una tasa vinculada a la obtención de la autorización de entrada y/o permanencia.

La función inspectora se concentra en el Consell Insular, con la colaboración de otras administraciones. Además, se actualiza el régimen sancionador y se incorpora la categoría de infracciones muy graves.

EL PSOE DEFIENDE SU "RESPONSABILIDAD"

Los socialistas han justificado su voto como un ejercicio de "responsabilidad, coherencia y compromiso con Menorca". "Hemos defendido esta medida desde el principio y continuaremos trabajando para que la restricción de la entrada de vehículos sea efectiva y responda a las necesidades de la isla", ha manifestado el conseller socialista Eduardo Robsy.

El PSOE ha presentado 19 enmiendas con la voluntad de abrir un espacio de negociación y debate que permitiera mejorar la modificación de la ley.

A su entender, era "especialmente importante esta voluntad de acuerdo ante la evolución experimentada por el discurso del PP y el poco margen de tiempo disponible para abordar una negociación en profundidad".

"Nuestra prioridad ha sido garantizar que se haga todo lo posible para que todas las partes lleguen a un acuerdo", han explicado, agregando que el diálogo ha permitido llegar a acuerdos entre las dos partes e incorporar mejoras que han hecho posible la aprobación de la modificación legislativa.

Sin embargo, han puntualizado que "el PP se ha visto obligado a negociar porque el PSOE ha insistido en el acuerdo". En este contexto, han dejado claro que "este proceso no ha sido fruto de una iniciativa inicial del PP", sino de la "insistencia" de los socialistas.

"La situación era especialmente inédita porque el PP no tenía garantizado el apoyo de su socio natural, Vox, que desde el principio había manifestado su oposición a esta iniciativa", han subrayado desde el PSOE.

Ante esta circunstancia, los socialistas consideraban que el presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, debía abrir una negociación para garantizar los apoyos necesarios. "Esta vez también esperábamos que fuera el PP quien llevara la iniciativa y buscara un acuerdo, pero tampoco ha sido así", han criticado.