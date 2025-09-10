Prohens resalta la inversión en Ibiza de hasta 12,5 millones para ejecutar mejoras en centros e iniciar obras

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en una visita a la Fundación Aspace, en una imagen de archivo - CAIB - Archivo

IBIZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha resaltado este miércoles la inversión realizada de 12,5 millones en la isla de Ibiza para ejecutar diferentes mejoras en centros educativos e iniciar varias obras. En todas las Islas, la inversión ha ascendido a 80 millones para realizar trabajos como la ampliación del CEIP Can Misses o la climatización del Conservatorio.

Durante el acto de inicio de curso escolar en el CEIP Sa Graduada, en Ibiza, Prohens ha señalado que este día "siempre es especial" puesto que el curso comienza con "ilusiones renovadas".

La presidenta ha recordado que Ibiza fue durante la legislatura pasada "la gran olvidada" en cuestiones educativas, cuando no se atendían las necesidades de los alumnos y docentes y las infraestructuras se encontraban en muy mal estado.

"Hemos tratado de revertir esta situación", ha dicho Prohens, quien ha señalado que será el primer curso de los nuevos currículums educativos "que buscan devolver la cultura del esfuerzo, el mérito y los conocimientos elementales", paliando también "debilidades" que evidenciaba el sistema educativo.

Por ello, entre otros cambios, se aumentan las horas de Lengua y Matemáticas como asignaturas "clave". Además, la presidenta ha recordado que será el primer curso en que se da respuesta a una "demanda unánime" de las familias con la limitación de las pantallas que quedan restringidas en Infantil y hasta tercero de Primaria.

CIFRAS DE DOCENTES

La presidenta, en su intervención, ha destacado que se empieza "con más docentes que nunca", con 1.122 profesores más incorporados en los últimos dos años en Baleares.

En Ibiza, ha resaltado, habrá este nuevo curso 2.082 docentes, 30 más que en 2024, y el año lectivo arranca con sólo tres vacantes, una cifra "mucho más baja" que en años anteriores.

La presidenta ha recordado que los profesores de Ibiza percibirán este curso el plus de difícil cobertura de hasta 200 euros, de 300 a partir del próximo curso escolar.

"También lo hacemos con más profesionales de atención a la diversidad, casi 100 profesores más, para acompañar a quienes más lo necesitan", ha afirmado Prohens, quien ha recordado que en total habrá 1.672 especialistas de apoyo y más de 416 ATEs.

En los centros de Ibiza, habrá 259 profesionales de apoyo, 74 ATEs y 66 orientadores. Así, habrá 13 profesionales de atención a la diversidad más que el pasado curso en la Isla pitiusa.

Asimismo, ha resaltado que será el segundo año de la implantación "pionera" de los psicólogos educativos, 79 en total en Baleares, de los cuales seis están en Ibiza.

Por último, ha destacado que en Ibiza habrá 1.656 plazas de educación 0-3 años. En la Isla, el curso comienza con tres nuevas escoletas y unas 252 plazas que gestionará el Govern.