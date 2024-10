Prohens responde a las críticas de la FEHM y dice que el aumento del ITS "no es antinada ni antinadie, sino para sumar"

PALMA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha respondido a las críticas de la Federación Empresarial Hotelera (FEHM) sobre el incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y ha asegurado que la medida anunciada en el Debate de Política General "no es antinada ni antinadie, sino para sumar".

Preguntada por esta cuestión en la presentación del proyecto del tren de Palma a Llucmajor, la líder del Ejecutivo autonómico ha insistido en que la propuesta va dirigida a tratar de paliar la saturación que se vive en verano y que por eso se aplicaría solo en temporada alta y encaminada a mejorar en términos de sostenibilidad que es a donde va la mitad de los recaudado con el ITS.

Prohens ha hecho hincapié en todo caso que la propuesta no verá la luz en los próximos Presupuestos autonómicos sino que se trasladará a las mesas del pacto por la sostenibilidad. "Estamos abiertos a nuevas propuestas y a definir cómo aplicar esta subida del ITS", ha añadido.

La presidenta del Govern ha definido el ITS como una medida de gestión y no de recaudación por lo que, a su juicio, no tiene sentido que sea el mismo durante todo el año.

Prohens ha subrayado también que la medida va dirigida a los residentes, que se lo podrían desgravar, ya que a menudo se ven obligados a moverse y alojarse entre islas por cuestiones no relacionadas con el ocio o el turismo.

La líder del Govern ha tendido la mano a la FEHM para negociar el aterrizaje de esta propuesta. "Estoy convencida que compartimos el objetivo", ha concluido, señalando que coincide con la patronal en la necesidad de trasladar al turista en qué se gasta su dinero.