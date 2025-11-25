Prohens responde al PSIB parafraseando a Maragall: "Ustedes tienen un problema y se llama 2%"

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha dirigido este martes al PSIB en el Parlament parafraseando al expresidente de la Generalitat de Catalunya Pasqual Maragall afirmando que los socialistas "tienen un problema y se llama dos por ciento".

En el pleno de la Cámara autonómica, Prohens ha recordado así la celebre frase que Maragall dirigió a Artur Mas en relación a la presunta corrupción "del 3%", que vinculaba a Convergència i Unió (CiU) con comisiones ilegales en la adjudicación de obra pública.

La líder del Ejecutivo autonómico se ha referido de este modo al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señala que la empresa del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán recibía un dos por ciento en mordidas de las adjudicaciones logradas por Acciona.