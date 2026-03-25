Prohens resta importancia a reproches de la izquierda por su viaje a República Dominicana: "No sé dónde está la crítica"

La presidenta Prohens, en un momento de su viaje a República Dominicana y el Caribe. - CAIB
PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha restado importancia a los reproches de la izquierda por su viaje institucional a República Dominicana y Puerto Rico.
"No sé dónde está la crítica", ha dicho este miércoles en la presentación de la línea de metro al Hospital Son Espases tras ser preguntada por la cuestión y después de relatar detalladamente su agenda del viaje día por día.
Sobre un vídeo que ha circulado por redes sociales de la presidenta bailando bachata, ha apuntado que en la casa balear de Punta Cana la invitaron a participar de sus costumbres. "Evidentemente, correspondí esta invitación con mucho agradecimiento", ha agregado.