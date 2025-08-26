Prohens se reúne con la Conselleria de Educación para abordar sus principales proyectos antes del inicio del curso

La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto al equipo de la Conselleria de Educación y Universidades. - CAIB

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha reunido este martes con el equipo de la Conselleria de Educación y Universidades para abordar algunos de sus principales proyectos antes de que inicie el curso escolar.

Se trata del segundo encuentro que la líder autonómica ha mantenido con las diferentes consellerias antes de retomar la actividad política, después de que este lunes hiciera lo propio con la Conselleria de Salud.

"Continuamos reuniendo a los equipos de las consellerias en las mesas de Govern. Hoy, con la conselleria de Educación y Universidades, encabezada por Antoni Vera, hemos abordado los principales proyectos para el inicio del nuevo curso escolar", ha escrito Prohens en su cuenta de la red social X.

Entre ellos, ha apuntado, se encuentra la puesta en marcha de los nuevos currículos educativos, que incluyen más horas de matemáticas, un refuerzo de las lenguas o la prohibición de los móviles en las aulas.

También han tratado las becas de excelencia que el Govern otorgará a alumnos de Baleares para que cursen un trimestre en Irlanda y han repasado el plan de inversiones en infraestructuras educativas.