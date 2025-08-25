Prohens se reúne con el equipo del IbSalut en el marco de las mesas de gobierno en el Consolat de Mar

La presidenta del Govern, Marga Prohens, con la consellera de Salud, Manuela García, y el director general del Servicio de Salud en Baleares, Javier Ureña, se reúnen con el equipo del IbSalut en el marco de las mesas de gobierno en el Consolat de Mar - CAIB

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se ha reunido este lunes con el equipo del Servicio de Salud de Baleares (IbSalut), dependiente de la Conselleria de Salud del ejecutivo autonómico, en el marco de las mesas de gobierno en el Consolat de Mar.

Según ha informado en un mensaje publicado en la red social 'X' (antes Twitter), recogido por Europa Press, la presidenta Prohens inicia el curso político reuniendo de nuevo a los equipos de las consellerias en las mesas de gobierno en el Consolat.

La presidenta Prohens ha manifestado que las reuniones en las mesas de gobierno han comenzado "conscientes de la importancia de hacer un repaso de los objetivos alcanzados y de marcar de nuevos para mejorar los servicios públicos para los ciudadanos de Baleares".

Esta jornada, ha sido el turno del IbSalut, con la consellera de Salud, Manuela García, y el director general del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña.

Durante este encuentro, se ha continuado trabajando para "tener cuidado de los profesionales y de los pacientes, renovar las infraestructuras sanitarias previstas en el Plan de Inversiones, y reforzar la apuesta por la innovación y la digitalización para transformar los sistemas de salud de Baleares", ha explicado.