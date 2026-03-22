Prohens se reunirá este lunes con la gobernadora de Puerto Rico

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, culminará este lunes el viaje oficial a Santo Domingo y Puerto Rico, con un encuentro con la gobernadora de Puerto Rico y una visita a la planta de cogeneración y la fábrica de Bacardi de la empresa Sampol en ese país.

A las 09.00 horas (14.00 horas en España), Prohens se reunirá con la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, en el edificio de la Fortaleza.

Más tarde, a las 11.00 horas (16.00 en España), la presidenta visitará la planta de cogeneración Bacardi, de la empresa Sampol, ubicada en Cataño, Puerto Rico.

Prohens será recibida por el responsable de la empresa Sampol en la zona del Caribe, Alberto Aguado, y por el director de la empresa en Puerto Rico, Carlos Nuevo.

En el transcurso de la visita, la presidenta realizará un recorrido por la planta de cogeneración de Sampol, que está basada en una turbina dual, de GLP y biogás, donde el biogás procede del proceso de destilación del ron.

A continuación, la presidenta y el resto de los acompañantes visitarán el edificio donde se fabrica el ron Bacardi. Asimismo, Prohens conocerá otros proyectos que desarrolla la empresa Sampol en Puerto Rico.