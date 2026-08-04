Prohens se reunirá este miércoles con los jóvenes regatistas que participan en la Copa del Rey Mapfre de Vela

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la Copa del Rey MAPFRE.
Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la Copa del Rey MAPFRE. - CAIB - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 4 agosto 2026 18:13
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PALMA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este miércoles el Real Club Náutico de Palma para mantener un encuentro con los jóvenes regatistas que participan en la 44ª edición de la Copa del Rey Mapfre de Vela.

A su llegada, a las 09.25 horas, será recibida por el presidente del Real Club Náutico de Palma, Rafael Gil, y por el director del club y de la Copa del Rey Mapfre de Vela, Manu Fraga.

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