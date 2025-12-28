Prohens traslada todo su apoyo al PP de Inca ante el "inaceptable" ataque contra su sede local

Archivo - La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, ha trasladado todo su apoyo al PP de Inca ante el "inaceptable" ataque contra su sede local.

En un mensaje publicado en la red social 'X' (antes Twitter), recogido por Europa Press, la presidenta Prohens ha expresado todo su apoyo a sus compañeros del PP de Inca ante el "inaceptable" ataque contra su sede local, en una sociedad democrática como ésta.

"Porque efectivamente, no nos callarán", ha querido dejar claro Prohens, haciéndose eco del mensaje en redes de los 'populares' de Inca, en el que han denunciado el vandalismo sufrido esta noche en su sede local, donde una pedrada ha roto la cristalera; en el que han condenado "cualquier ataque contra la democracia, la convivencia y la libertad política" y en el que han advertido finalmente que "no se va a hacer callar" al partido en la capital de la comarca mallorquina del Raiguer.

"Seguiremos alzando la voz, libres y valientes, para defender nuestro proyecto, la manera de ser y de vivir de la gente de aquí", ha finalizado sus palabras la líder de los 'populares' de Baleares.