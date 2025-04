Prohens valora la nueva liga de fútbol a pie para mayores como una herramienta para luchar contra la soledad no deseada

PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha valorado la nueva liga de fútbol a pie para personas mayores de 60 años promovida por la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB) como una herramienta para hacer frente a la soledad no deseada.

Así lo ha dicho este jueves en su intervención en la presentación de la iniciativa en la sede de la FFIB, organismo del cual ha destacado su trabajo para "acercar el deporte mayoritario a nuevas personas y nuevos colectivos".

También ha agradecido la colaboración de la Federación de Personas Mayores de Palma y la Fundación Sa Nostra por su manera de promover políticas y proyectos dirigidos a los mayores "huyendo del paternalismo", algo que ha asegurado que estaba entre sus planes antes de llegar al Consolat de Mar.

"Vosotros sabéis qué es lo que queréis, lo que os apetece, lo que os encaja o no", ha apuntado dirigiéndose a este colectivo. "Por eso creo que esta actividad es tan importante, porque el deporte es el lenguaje universal", ha añadido.

La liga de fútbol a pie para personas mayores de 60 años, ha considerado, será una herramienta de integración, de hacer equipo, de promover reencuentros y de luchar contra la soledad no deseada. "Es el lenguaje de sentirse parte de alguna cosa con algún objetivo", ha subrayado.

El objetivo principal, ha bromeado, debe ser evitar las lesiones, pero también "marcar algún gol y ganar la liga". Prohens también ha destacado la importancia del conocido como "tercer tiempo" para "compartir un rato y unas risas".

"Los valores del deporte, la solidaridad, la ayuda, el esfuerzo, son los valores de la vida, los que nos ayudan a ir por la vida. Creo que esta iniciativa es ofrecer a la gente mayor salud física, bienestar emocional, volverse a sentir parte de algo y compartir un objetivo", ha aseverado.

La liga a pie, que comenzará el próximo 10 de mayo en el campo de Son Malferit de Palma, tal vez sea su deporte, ha ironizado la presidenta autonómica.

"Aún no lo he acabado de encontrar, he probado un par, pero cuando he visto que este era sin correr he dicho, es este", ha concluido entre risas.