Prohens visita a los estudiantes de Secundaria becados en Irlanda

PALMA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, se han desplazado esta semana a Irlanda para reunirse con los estudiantes que participan en el programa de becas impulsado por el Govern.

El objetivo de la visita es conocer de primera mano la experiencia académica y personal de los jóvenes que disfrutan de esta estancia formativa con todos los gastos cubiertos y conocer a las familias que también hacen posible su inmersión lingüística y cultural, según ha explicado el Govern en una nota de prensa.

La presidenta y el conseller han mantenido este miércoles un encuentro con 16 estudiantes y las familias que los acogen en la localidad de Cork, a los que han entregado galletas de aceite, queso menorquín y un obsequio. También han participado autoridades locales como el director de los servicios educativos de Cork, Pat McKelvey, y el coordinador del European Engagement, Gerald Brennan.

Este jueves, Prohens y Vera se reunirán con los otros nueve alumnos residentes en Kilkenny. Estos encuentros permiten compartir impresiones sobre la adaptación de los jóvenes, la evolución en el aprendizaje del inglés y la integración en los centros educativos locales.

Se trata de 25 alumnos de 4º de ESO --19 de Mallorca, cuatro de Eivissa y dos de Menorca-- con una media académica igual o superior a 8,75 puntos sobre 10, que cursan un trimestre académico en Irlanda gracias al programa de Becas de Excelencia del Govern, que representa "una apuesta firme por ofrecer oportunidades formativas de calidad al alumnado con mejor expediente académico".

Con una dotación presupuestaria de 200.000 euros, la estancia de tres meses en Irlanda incluye alojamiento y manutención con familias de acogida, la matrícula en un centro educativo irlandés, las actividades culturales y deportivas, y un seguro completo.

Para el próximo curso 2026-2027, el Govern ultima la convocatoria de las Becas de Excelencia que permitirán a los estudiantes llevar a cabo una estancia de un trimestre académico en Canadá. Estas becas también incluirán el viaje, alojamiento y matrícula con el objetivo de mejorar el inglés y ofrecer oportunidades internacionales a los jóvenes.