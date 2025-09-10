Prohens visita las obras del pabellón de Sa Coma, futura base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ibiza

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, visitan las obras del pabellón 202 del complejo de Sa Coma. - CAIB

IBIZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, han visitado las obras de rehabilitación del pabellón 202 del complejo de Sa Coma.

Este edificio se convertirá en la futura base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Ibiza, un destacamento permanente reivindicado en la Isla para reforzar la vigilancia y protección del litoral pitiuso.

Según han informado desde Presidencia en un comunicado, las obras permitirán que Ibiza cuente con un destacamento permanente del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, esencial para el control de fondeos, la lucha contra la pesca ilegal, la vigilancia de las fiestas en barcos y la protección de la posidonia.

La presidenta autonómica ha explicado que la rehabilitación del pabellón 202 de Sa Coma tiene un presupuesto de más de 4,5 millones de euros, de los que casi 4 millones provienen del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), "que ahora sí se destina a proyectos para avanzar hacia la transformación de nuestras Islas", ha afirmado.

Esta inversión está contemplada dentro del plan global y transversal 'Islas en transformación' con el que se destinan más de 3.800 millones de euros a infraestructuras públicas de todos los ámbitos.

El presidente del Consell ha recordado que la creación de este espacio es una competencia que corresponde al Estado, pero que han impulsado desde el Consell porque creen que es "básico" para la protección del litoral y el entorno marino.

También ha remarcado que este compromiso se remonta al protocolo firmado en 2022 con la Dirección General de la Guardia Civil, que establecía la colaboración institucional para hacer posible la creación de dicho destacamento.

El edificio es el pabellón 202 del antiguo cuartel de Sa Coma, una construcción rectangular y simétrica de tres plantas que había estado destinada a alojamientos militares y aulas de formación.

El proyecto de rehabilitación lo transformará en un equipamiento moderno que dispondrá de 12 viviendas de diferentes tipologías, con capacidad para una veintena de agentes, así como espacios de oficinas, salas de reuniones, zonas de formación y un armero.

La actuación incluirá también mejoras de accesibilidad, con la incorporación de un ascensor e itinerarios adaptados, para garantizar su uso universal.

Esta inversión refuerza la apuesta por destinar los fondos de sostenibilidad turística a proyectos que contribuyen directamente a la protección del medio natural y marino y que tienen un impacto positivo tanto en la seguridad como en la conservación del litoral pitiuso.