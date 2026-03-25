Prohens visita a los profesores de la República Dominicana que se forman en la Escuela de Hostelería de Baleares

La presidenta del Govern, Marga Prohens, con la delegación de profesores de Infotep - CAIB

PALMA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha mantenido un encuentro este miércoles con la a delegación de seis profesores que participan en el programa de intercambio académico y profesional en la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB).

Este intercambio de enmarca en el convenio de cooperación institucional entre la EHIB, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) -organismo autónomo de la República Dominicana-, la Asociación de Inversores de Ámbito Internacional (Inverotel) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

Precisamente, la presidenta del Govern visitó la semana pasada la sede de Infotep en Punta Cana, centro que participa en dicho convenio.

Según ha informado el Ejecutivo en una nota de prensa, el Govern y el Ministerio de Turismo de la República Dominicana firmaron el pasado mes de enero este convenio en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

Se trata de un acuerdo estratégico destinado al intercambio de conocimientos y a la excelencia en la formación turística. La iniciativa forma parte de un programa más amplio que incluye becas, estancias formativas en empresas turísticas y nuevas oportunidades para impulsar y atraer talento en el ámbito turístico y hotelero.

También han asistido al encuentro con profesores de Infotep el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; la directora de la EHIB, Maria Llompart, y la CEO de Piñero, Encarna Piñero.