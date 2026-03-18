Prohens visita los proyectos sociales de la Fundación Concordia Solidaria en Santo Domingo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita los proyectos sociales de la Fundación Concordia Solidiaria en Santo Domingo. - CAIB

PALMA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha visitado los proyectos sociales que la Fundación Concordia Solidaria desarrolla en diferentes barrios de Santo Domingo (República Dominicana).

Esta visita se enmarca en la segunda jornada del viaje oficial que realiza la presidenta tanto a la República Dominicana como a Puerto Rico, donde mantendrá encuentros institucionales con entidades sin ánimo de lucro y empresas mallorquinas.

Esta fundación, ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, fue creada por los Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y María y en la actualidad trabaja con las poblaciones más desfavorecidas de la capital dominicana.

Ahí desarrolla diferentes proyectos educativos y de formación profesional para estudiantes, especialmente dirigidos a mujeres jóvenes de las zonas más vulnerables, como Santo Domingo Oeste.

Prohens ha agradecido la labor realizada a lo largo de décadas por la Fundación y, en concreto, la dedicación del padre Miguel Melià Mora, quien "con mucha ilusión y pasión fue el impulso para que miles de familias de los barrios del Café, Los Mina y La Altagracia hayan salido adelante".

"Actualmente los proyectos de la Fundación benefician a más de dos 2.500 personas, además de generar empleo para alrededor de doscientas familias. Miles de personas han podido acceder a formación, educación, atención sanitaria y programas sociales que han transformado sus vidas", ha subrayado.

La presidenta ha asegurado que el Govern, en colaboración con la Casa Balear Dominicana, mantendrá el apoyo a unos proyectos que, ha considerado, hacen posible "un futuro mejor para las personas, devolviéndoles la autonomía y la dignidad".