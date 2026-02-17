Prohens visitará este miércoles a los estudiantes de Baleares en Irlanda y se reunirá con el alcalde de Cork

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este miércoles a los estudiantes de Baleares que se encuentran cursando un trimestre en Irlanda y se reunirá con el alcalde de la ciudad de Cork, Fergal Dennehy.

La visita al primer grupo de estudiantes y las familias que las acogen tendrá lugar a las 09.30 horas en un hotel de Cork, la ciudad donde estudian 16 de los estudiantes becados.

Posteriormente, según ha informado el Ejecutivo autonómico, se reunirá con Dennehy en la sede del Ayuntamiento de Cork.

Ya el jueves está previsto que se desplace hasta la localidad irlandesa de Kilkenny, donde mantendrá un encuentro con los otros nueve alumnos que participan en el programa.

Son un total de 25 los jóvenes que, gracias a las becas de excelencia otorgadas por el Govern, están cursando un trimestre en Irlanda.