Prohens visitará este viernes la Feria Espectáculo de Ses Salines

Archivo - Marga Prohens durante la Gala Las Top 100 Mujeres Líderes en el Teatro Real de Madrid a 13 marzo de 2026 en Madrid (España) - Francisco Guerra - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visitará este viernes la XXIX Feria Espectáculo del 1 de mayo de Ses Salines.

La visita tendrá lugar a las 10.30 horas en las Escoles Velles, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

La acompañarán el alcalde de Ses Salines, Guillem Francesc Mas, y el resto de la corporación local. Por parte del Govern asistirá también el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

En el acto inaugural de la feria, la presidenta pronunciará unas palabras y, a continuación, realizará un recorrido por los diferentes puestos.