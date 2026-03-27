Prorrogan el acuerdo de medidas organizativas en materia de selección de personal estatutario temporal

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PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado este viernes la prórroga por un periodo adicional de dos años, hasta el 19 de mayo de 2028, de la vigencia del procedimiento específico de selección de personal estatutario temporal sanitario del subgrupo A1 del IbSalut, de conformidad con el Acuerdo de la mesa sectorial de Sanidad de la Administración de la CAIB de 9 de mayo de 2025.

Igualmente, se extiende al ámbito subjetivo a las categorías de psicólogo clínico, médico de cuidados paliativos, medico de hospitalización a domicilio, técnico titulado superior en biología y técnico superior de sistemas y tecnologías de la información y telecomunicaciones, de manera que se incorporan expresamente a las categorías profesionales en las que es aplicable el acuerdo prorrogado.