Protección Civil alerta de la llegada de precipitaciones intensas a Baleares a partir del sábado

Vecinos del barrio de Bellvitge achican agua en sus casas, a 4 de octubre de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, de acuerdo con las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha alertado de la llegada de precipitaciones intensas en el área de Baleares y los litorales mediterráneos a partir de próximo sábado 17 de octubre.

Tras varios días marcados por la estabilidad y por temperaturas anómalamente altas para esta época del año se espera que se produzca un cambio de tiempo significativo de cara al fin de semana.

La elongación de una vaguada sobre la Península y el probable aislamiento de una dana al norte de la misma traerá consigo un aumento de la inestabilidad, que será más destacable en el área mediterránea, ha indicado Protección Civil en un comunicado.

Por otro lado, la disposición de las altas presiones en el entorno de las Islas Británicas y el mar del Norte propiciará la entrada de una masa de aire más frío que dará lugar a un descenso generalizado de las temperaturas, favoreciendo que los valores tiendan a normalizarse.

El incremento de la inestabilidad irá acompañado de la entrada de un flujo húmedo en prelitorales y litorales, por lo que es posible que se produzcan precipitaciones "intensas y persistentes" en zonas de Baleares y en la vertiente mediterránea peninsular.

También podrían darse en otros puntos del interior peninsular y en el cantábrico, aunque existe una "importante incertidumbre" respecto a la posición de la dana y la vaguada, a los flujos en superficie y, por lo tanto, a la distribución y cantidad de las precipitaciones.

A PARTIR DEL SÁBADO

Con la información actualmente disponible, la situación más probable es que el episodio de precipitaciones intensas comience el sábado 17. Un sistema frontal afectará al Cantábrico, mientras que se desarrollarían chubascos y tormentas en puntos del interior.

Durante la segunda mitad del día, las precipitaciones tenderían a intensificarse y extenderse al área del archipiélago balear y a la fachada mediterránea. Durante esta jornada el descenso de temperaturas sería generalizado, siendo incluso notable en el cuadrante noroeste peninsular.

A lo largo del domingo, pese a la "gran incertidumbre", el escenario más probable es que las precipitaciones más significativas se produzcan en litorales y prelitorales mediterráneos y Baleares, con precipitaciones intensas que podrían ser persistentes, haciendo que los acumulados puedan ser relevantes durante el episodio.

Este día también podrían darse chubascos y tormentas en otros puntos del interior. Las temperaturas volverían a descender en la mayor parte de la península, de forma más acusada en la mitad oriental.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Ante episodios de lluvias intensas y riesgo de inundaciones, Protección Civil ha recomendado extremar las precauciones al volante, circular por carreteras principales y autopistas, no aparcar en zonas inundables, no atravesar ni en vehículo ni a pie los tramos inundados y alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas.

También mantenerse permanentemente informado a través de los medios de comunicación, no conducir en áreas inundadas, abandonar el automóvil y buscar terrenos altos en caso de verse rodeado por una corriente de agua, trasladar los artículos esenciales a pisos altos en caso de tener que evacuar un domicilio, cerrar la toma principal de electricidad y gas y seguir las instrucciones de las autoridades.