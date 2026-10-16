Protestan frente a la tienda de Louis Vuitton en Palma para exigir que dejen de usar pelo animal en sus prendas - EUROPA PRESS

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los colectivos Arde y Satya Animal han organizado una protesta frente a la tienda de Louis Vuitton en Palma para exigir que el grupo de moda deje de usar el pelo animal en sus prendas.

Algo más de una decena de personas se han concentrado la tarde de este viernes en el paseo del Born, donde se ubica el establecimiento de la conocida marca de moda.

La protesta forma parte de una serie de movilizaciones a nivel internacional para exigir a la firma que deje de usar pieles animales en sus prendas y accesorios.

"Se ha realizado en bastantes países de forma simultánea durante las últimas semanas y tuvo su punto alto en la Semana de la Moda de Milán", ha explicado la portavoz de Arde, Julia Elizalde, en declaraciones a Europa Press.

Louis Vuitton, ha criticado, es el único gran grupo de moda que todavía no se ha comprometido formalmente a eliminar el pelo animal de su catalogo.

Las protestas por los derechos de los animales convocadas por ambas organizaciones continuarán este fin de semana en Mallorca. El sábado han convocado una manifestación en Palma para exigir el fin de las calesas de caballos y el domingo una concentración frente a Marineland, en Calvià, para erradicar los espectáculos con delfines.