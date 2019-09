Prou, "escandalizada" por la envergadura de construcciones impulsadas por las instituciones "que deben proteger Ibiza"

Publicado 11/09/2019 9:50:49 CET

IBIZA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Prou se ha mostrado "escandalizada" este miércoles por la envergadura de construcciones anunciadas por "las mismas instituciones que deberían proteger la Isla", en relación a las intenciones de Santa Eulària de crear 500 plazas turísticas o a la construcción de 532 VPOs en Ibiza.

En un comunicado, la entidad ha afirmado que "no se puede construir más porque no se puede", puesto que no hay suficientes recursos, especialmente agua, y "no cabe más gente sobre Ibiza".

Según Prou, el hecho de que ayuntamientos como el de Santa Eulària hayan mostrado su intención de sustituir 300 viviendas por 500 plazas turísticas demuestra que "los gobernantes no ven la emergencia en la que está Ibiza", con una situación "totalmente insostenible en el tiempo".

Así, han afirmado que antes podía ser "comprensible" que se solicitara un desarrollo urbanístico y económico "que podría haber sido aceptable si se hubiera hecho con sentido común y planificación de futuro".

Prou ha lamentado que dicha planificación y lógica "brillaron por su ausencia", con un desarrollo "irracional" que aún no ha terminado y que sigue "destrozando la Isla con la excusa de un supuesto crecimiento".

Esta realidad, han añadido, "impacta a cualquier visitante o residente mínimamente consciente". Así, el hecho de haber convertido Ibiza en una "macro-urbanización resulta insoportable por el agotamiento de los recursos, la destrucción del territorio y la pérdida de calidad de vida de los residentes y es un grave atentado a la estética".

Según han añadido, se debe pensar de "forma inmediata" en plantear un decrecimiento para tratar de recuperar la Isla, siendo "urgente" que todos estén dispuestos a tomar decisiones para evitar el hundimiento de la economía o el fin de los recursos naturales.

"Es necesario que los responsables políticos tomen conciencia de que una economía basada en el crecimiento continuo y en el incumplimiento sistemático de la ley no traerá nada bueno", han dicho antes de defender un pacto social para debatir y fijar los límites.