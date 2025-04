El proyecto de ley de polígonos llegará al pleno del Parlament con las medidas de control presupuestario del PSIB

PALMA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ley de polígonos industriales llegará al Parlament con las enmiendas propuestas por el PSIB durante la ponencia y que recibieron el apoyo de Vox para establecer mecanismos de control en los casos en los que los presupuestos autonómicos se prorroguen.

Las disposiciones finales que hacen referencia a estas medidas, que fueron incluidas en el texto legislativo, han recibido siete votos favorables y seis en contra en la reunión de la Comisión parlamentaria de Economía celebrada este jueves.

Ninguna de las 58 enmiendas que quedaban vivas, presentadas por MÉS per Mallorca, PSIB, Vox y el grupo Mixto, han recibido el apoyo de la mayoría.

Así, el proyecto de ley de polígonos ha quedado dictaminado y será llevado al pleno de la Cámara autonómica para el debate y votación tanto de las enmiendas rechazadas este jueves como del articulado.

Las medidas que entraron en el texto durante la ponencia gracias al apoyo de la izquierda y de Vox contemplan, en líneas generales, mecanismos para controlar los presupuestos autonómicos en los casos en los que éstos se prorroguen, como sucede actualmente.

Entre ellas destacan asuntos como el hecho de que los proyectos financiados con el impuesto de turismo sostenible (ITS) deban ser ratificados en la Cámara autonómica pese a haber sido aprobados anteriormente en la comisión correspondiente --lo que ahora afectaría a cerca de 300 millones de euros-- o que el techo de gasto establecido antes de la tramitación de la correspondiente ley de presupuestos, siempre que ésta no sea aprobada finalmente y se requiera la prórroga de los anteriores, no tenga validez.