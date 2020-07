Los proyectos ratificados a cargo del ITS mantienen una inversión de 250 millones de euros

PALMA DE MALLORCA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los proyectos aprobados a lo largo de los últimos años a cargo del fondo del Impulso del Turismo Sostenible (ITS) y que han logrado ser ratificados para su financiación han mantenido una inversión global de 250,08 millones de euros, según acuerdos adoptados por el Govern y alcanzados con consells y ayuntamientos, para priorizar inversiones en las Islas ante el contexto actual derivado de la crisis provocada por la COVID-19.

Según ha informado la Conselleria de Administraciones Públicas y Modernización este sábado en nota de prensa, los acuerdos adoptados han impulsado la inversión en actuaciones consideradas "clave" como la mejora de infraestructuras hidráulicas y de gestión del ciclo del agua; la protección, preservación, modernización y recuperación del medio natural, rural, agrario y marino o la construcción de nueva vivienda pública destinada a alquiler social.

Además, ha añadido, de aquellas para el fomento de las energías renovables y otras en materia de transición energética; el impulso de la investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica; la recuperación y rehabilitación del patrimonio histórico y cultural, la mejora de la formación y la calidad del empleo, el fomento de la desestacionalización y la promoción del turismo sostenible, entre otros.

Esta inversión de 250,08 millones de euros ha correspondido, ha explicado, a 155 proyectos ratificados a cargo del ITS, los cuales incluyen tanto los declarados de ejecución estratégica, como aquellos correspondientes al plan anual del ITS 2019, como los que provienen de los planes anuales anteriores y se ha acordado mantener su curso, de acuerdo a las condiciones previstas en sus respectivos planes anuales y las resoluciones de aprobación de cada proyecto.

La revisión de proyectos previstos en el ITS y el replanteamiento de las inversiones, ha añadido, también incluye el acuerdo de destinar recursos disponibles de este fondo, correspondientes a proyectos no ejecutados, a acciones prioritarias para hacer frente a los efectos de la pandemia.

En este sentido, 61,2 millones procedentes del fondo del ITS se destinarán a inversiones y gastos que se consideren necesarios para hacer frente al impacto de la pandemia, enmarcadas en el Pacto para la Reactivación y la Diversificación Económica y Social de Baleares.

Mientras, los proyectos no ratificados no se ejecutarán a cargo del fondo del ITS en el marco de los planes de anuales en los cuales fueron aprobados, sin perjuicio de su financiación posterior a cargo de ejercicios futuros o que se mantengan este año con otras vías de financiación.

En concreto, ha detallado, se han pospuesto 48 proyectos. Este replanteamiento de las inversiones se enmarca en la aplicación del decreto ley 8/2020, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la simplificación administrativa para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

Con todo, ha concluido, este decreto autoriza al Consell de Govern a destinar los recursos disponibles del fondo del ITS, de proyectos no iniciados, los cuales no hayan generado compromisos jurídicos u obligaciones de pago ante terceros o cuya ejecución no se considere estratégica, a otras inversiones y gastos consideradas necesarias para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la COVID-19 y potenciar la recuperación económica de las Islas.