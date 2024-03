PSIB se abstiene en la creación de la comisión de investigación tras no obtener el compromiso de que comparezca Prohens

PALMA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament ha aprobado este martes, a instancias de Vox, crear una comisión de investigación no permanente que analice las posibles irregularidades cometidas en la compra de mascarillas a una empresa relacionada con la trama Koldo y lo ha hecho finalmente con la abstención del PSIB, tras no obtener el compromiso de que comparezca la presidenta del Govern, Marga Prohens, y considerar que la investigación se detendrá en el cambio de gobierno y no abordará la tramitación actual del expediente de reclamación.

La creación de la comisión ha sido finalmente aprobada con los votos a favor de PP y Vox, la abstención del PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca y el único voto en contra de Unidas Podemos

Durante el debate, el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, se ha dirigido directamente a la portavoz de Vox, Idoia Ribas, para preguntarle en varias ocasiones si se aceptará la comparecencia de la presidenta del Govern. "Ya lo verás", le ha respondido Ribas desde su escaño. "Queríamos votar que sí y solo podemos abstenernos", había dicho el socialista.

En su primera intervención, el portavoz del PSIB había puesto como condición para el voto favorable que se investigue la tramitación del expediente hasta la actualidad y "sin vetar a nadie".

Negueruela ha criticado que en el relato para justificar la necesidad de la comisión de investigación, Ribas se detenga en el cambio de gobierno de julio de 2023 y ha reivindicado la necesidad de "buscar todos los hechos y perseguir la verdad".

El socialista ha insistido de este modo en que el expediente "está vivo" y ha reivindicado que se está investigando precisamente gracias a la transparencia del PSIB. "No participaremos en una caza de brujas ni en un circo. ¿Qué papel quiere jugar Vox, del lado de la investigación o del lado de tapar lo que sucedió a partir del 6 de julio de 2023?", se ha preguntado.

Antes, Ribas ha defendido la necesidad de que el Parlament investigue la compra y la posterior reclamación ante la alarma social generada por los posibles hechos delictivos que habrían derivado de la adjudicación de contratos con varias administraciones, Baleares entre ellas. Se ha referido igualmente al "importe millonario" del contrato que se analiza, los agentes implicados y la repercusión económica derivada.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha agradecido la "buena idea" de Vox de pedir la comisión y ha insistido en que quedan muchas preguntas por responder en referencia a la ramificación balear del caso Koldo, como quién de la trama contactó con el anterior Govern, por qué se tardaron tres año en reclamar o por qué no se informó en el traspaso de poderes. "¿Es capaz de mirarme a la cara y decir que no conoce a Koldo García?", ha preguntado el 'popular' a Negueruela.

Sagreras ha acusado al PSIB a presionar a MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos para que retiraran la petición de comisión de investigación. La portavoz de UP, Cristina Gómez, ha negado este extremo.

Por parte de MÉS per Mallorca, el portavoz, Lluís Apesteguia, ha defendido la necesidad de la comisión, a pesar de su abstención, para que den explicaciones tanto el PSIB como el PP. El ecosoberanista ha calificado como "infundadas" las peticiones cruzadas de dimisiones en referencia a Marga Prohens y Francina Armengol. "Nadie se las toma en serio", ha añadido.

Apesteguia ha pedido explicaciones al PSIB por cómo "una gentuza como Koldo" llega a ser mano derecha de un ministro y al PP por la caducidad del expediente y por el hecho de que Miguel Tellado aparezca en el sumario.